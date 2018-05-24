蘋概股領軍、被動元件回神 台股漲50點收10,936點

2018-05-24 13:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



台股24日多頭氣勢強，在台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等蘋概股領軍，本波強勢族群被動元件回神，加上金融股多方力挺，指數收復5日線也成功飛越10,900點大關，盤中最高10,942點。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

美國聯準會（Fed）會議記錄偏向鴿派，激勵美股三大指數尾盤收紅，亞股雖漲跌互見，但台股今（24）日多頭氣勢強，在台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等蘋概股領軍，本波強勢族群被動元件回神，加上金融股多方力挺，指數收復5日線也成功飛越10,900點大關，盤中最高10,942點。終場加權股價指數上漲50.75點，收在10,936.93點，成交金額1,264.60億元。

Fed暗示今年第二次升息很可能在下個月，且可能讓通膨「適度」高於2%的目標，且並未明確表明6月之後會再升息一次或兩次；美股在會議紀錄發布後由黑翻紅，標普500指數對利率敏感的公用設施股和房地產股漲幅最大，升息環境下更有利的金融類股跌0.6%。

市場預期蘋果拉貨潮即將啟動，激勵蘋概族群表現，台積電傳出為今年新iPhone所搭載A12處理器開始量產，股價穩在平盤之上；鴻海早盤也緩步向上，股王大立光昨日失守4,000元關卡後，今日收漲2.04%，收在4,000元整。

其他蘋概股包括PCB華通、燿華、華邦電、毅嘉、亞光、華晶科與新日興等強勢上攻。

盤面上以華新、國巨集團拉抬較為積極，華新大漲超過4%，華邦電漲幅逾3%，瀚宇博更漲逾9%，精成科、精星等也大漲；國巨股價今日重回900元之上，收漲3.4%，收在913元，集團的奇力新更是攻上漲停板；其他被動元件今日恢復動能，美磊逼近漲停，達方、日電貿、信昌電等均上漲。

以焦點個股來看，LED廠晶電（2448）昨日法說會上，釋出第3季需求能夠逐步回溫，拉貨動能也能逐步復甦，同時也宣布最快年底前分割為晶電企業、晶電半導體與晶電科技等三家公司，激勵股價帶量逼近漲停，站上40元關卡；宏達電推出旗艦機HTC U12+，終場上漲3.32%，收在59.1元。