簡伯儀：強勢族群及中小型個股後續表現是關鍵

2018-05-24 13:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



國泰證期顧問處協理簡伯儀。聯合報系資料照／記者蕭志忠攝影 分享 facebook 美國聯準會釋出鴿派言論，美股受到市場解讀Fed不急於加速升息，呈現開低走高，美股四大指數收漲。而台股今（24）日開高後壓回10日線附近尋求支撐，但盤中收復5日線及成功站上10,900點，被動元件、蘋概族群及華新、國巨集團等相對強勢。國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，後續留意領頭類股是否續強，而中小型個股能否表態也是關鍵。

台股本周越過11,000點後隨即拉回，連續兩天出現帶有上影線黑K走勢，顯示短線在國際股市沒能強勢演出，台股短線來到相對高點，11,000點關卡反壓顯得沈重。加上強勢族群包括被動元件、矽晶圓族群昨日出現逢高調節的賣壓，市場在10,900點附近也相對觀望。

簡伯儀表示，關鍵數據需觀察台幣後續動向，若仍持續貶值，不利大盤反彈，而技術面則是觀察KD指標呈現轉弱，指數面臨整理壓力，短線恐將震盪。台股在10,900點附近震盪，後續要觀察外資動向，若買超能夠擴大，有利台股反彈，同時也要留意櫃買市場走勢，中小型股表現將影響盤面信心，至於被動元件、矽晶圓族群強勢股能否維持強勢，也是觀盤重點。

另外，也要留意月底經濟數據發展，以及美中貿易戰角力戰的後續。因此建議在指標族群轉弱後，短線恐面臨震盪，弱勢股應該優先先減碼。