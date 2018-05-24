基本工資漲足29K？邱俊榮：難一次到位

2018-05-24 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



青年團體今（24）在行政院外舉行「對不起，是我拉低了平均薪資」記者會，要求基本工資漲足月薪至29,189元、時薪186元。國發會副主委邱俊榮指出，調整基本工資是促進企業加薪的方法之一，但沒辦法一次調高這麼多，政府會提供更多誘因，讓企業將營運成長果實與勞工分享。

邱俊榮今日出席台經院「2018亞洲政經景氣展望研討會」時表示，企業調薪的參考依據，主要是看市場同業狀況，但根據資料顯示，有三分之一到四分之一的企業，調薪考量包含基本工資，適度調整對於改善低薪會有明顯的成效。

邱俊榮說，適度提高基本工資不是壞事，因為勞動市場並非完全的競爭市場，勞資權力不對等，政府應該協助勞工爭取合理權益，「這是大家慢慢有共識的事情」，調高基本工資也符合勞工期待。

但邱俊榮也坦言，政府或許沒辦法一次將基本工資調高至28K或30K，但相信可以逐漸促進薪資成長，政府也將提供更多誘因，讓企業願意向勞工分享營運成長果實。

台經院院長林建甫則表示，低薪是長久以來的問題，同時也是全球面臨的難題，台灣過去幾年沒有調整基本工資，是希望企業自動自發調薪，不過顯然沒有引起太多的回響。如今，政府規劃調整基本工資是好的方向，但最重要的仍是調整台灣產業結構，提高附加價值，以產品報酬拉抬薪資。