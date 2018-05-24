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證交所偕凱基證、KPMG赴泰招商 推廣台灣資本市場

2018-05-24 09:26經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

為響應政府新南向政策，凱基證券日前偕同台灣證券交易所率團前往泰國招商，並召開「泰國企業連結台灣資本市場研討會」，會中由凱基證券總經理方維昌及凱基證券（泰國）總經理林志宏分享對於2018年泰國總體經濟與金融情勢發展的專業看法。

台灣證交所總經理簡立忠則在會中與台商進行解說及意見交流，讓台商更瞭解台灣資本市場優勢，吸引近60家有興趣參與台灣資本市場的企業到場聆聽，獲得正面迴響。

台灣證券交易所和凱基證券、KPMG 此次共同前往泰國舉辦研討會，會中深耕泰國市場多年的凱基證券總經理方維昌表示，泰國目前商機浪潮湧現，面對環境的快速變化，想要掌握發展商機，資金面和人才面的後勤補相對重要。尤其是泰國的融資成本相較於台灣高出許多，融資額度的充足性是一個需要衡量的重點。

這一次的招商活動就是希望能吸引海外發展有成的台商，鮭魚返鄉，回台灣上市；更要在亞洲國際資本市場上廣為宣傳台灣資本市場的籌資便利性、籌資金額充足性與籌資成本低廉的優勢。

台灣證交所總經理簡立忠在會中表示，泰國有超過5,000家以上台商，泰國台商所經營的產業類別有別於台灣的半導體和電子業，涵蓋基礎建設、民生消費、汽車業、醫療用品等，產業很多元，而且以東協為腹地，相關企業的前景看好，證交所也竭誠歡迎這些投資有成的台商，將成功經驗帶回台灣與投資人分享，並可利用台灣資本市場的資源，為企業的永續發展注入新動力。

凱基證券是台灣資本市場中擁有承銷金額與承銷案件雙冠王實力的領先券商，在台灣證券交易所舉辦「106年度中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」中更一舉拿下「流通證券獎第一名」、「活絡經濟獎IPO籌資金額第一名」及「活絡經濟獎-IPO市值第二名」等三項殊榮。

展望未來，凱基證券更將持續全力協助海內外優良企業進入台灣資本市場，並向投資人推薦這些優質企業，成為企業與投資人之間最佳的橋樑。

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