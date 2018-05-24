史上最長的萬點行情 謝金河直指三個重點

2018-05-24 06:28 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台股萬點昨天屆滿周年，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，台股在去年的昨天，加權指數以10007.84收盤後，從此站在萬點之上，再也沒有跌到萬點以下，算是台股萬點的周年慶。這是史上最長的萬點行情，可惜多數投資人都感受不到，這是因為過去太多投資人在股票市場賠錢，對股市愈來愈冷感。未來政府要營造有感經濟？股市的質變與量變也是重點。

謝金河說，台股能穩穩站在萬點之上一整年，絕非僥倖，這當中有幾個重點，一是台股的股息配發率居全球之冠，今年台積電配出2074.4億元股息，台塑四寶配出1777.8億元，全部上市櫃公司配出1.45兆現金，可惜台灣的投資人置身於全球殖利率最高的市場，卻無法感受到台灣資本市場的好。

他指出，二是台灣面對過去中國大陸的吸金，台灣的人流，物流，金流全往中國大陸流的景象已成過去，很多在大陸的台商，有的賣掉廠房，有的關廠，這些錢逐漸流回台灣。

他說，過去回流的資金，都去炒房，這些年，房地產面臨重稅伺候，房屋稅，地價稅，加上房地合一稅，前幾年那些活躍的炒房投機客全都消失了。這些炒房的資金有一部分轉戰股市，使得一些股息殖利率超過5%的公司，成為投資人的最愛，股價愈盤愈高。

謝金河表示，三是台灣有不少出類拔萃的企業主，像台積電市值一度逼近7兆台幣，大立光股價一度漲到6750元，今年矽晶圓，被動元件景氣大好，國巨市值推進至3698.8億，環球晶市值也到2781億，都令人驚奇。