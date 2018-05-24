史上最長的萬點行情 謝金河直指三個重點
台股萬點昨天屆滿周年，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，台股在去年的昨天，加權指數以10007.84收盤後，從此站在萬點之上，再也沒有跌到萬點以下，算是台股萬點的周年慶。這是史上最長的萬點行情，可惜多數投資人都感受不到，這是因為過去太多投資人在股票市場賠錢，對股市愈來愈冷感。未來政府要營造有感經濟？股市的質變與量變也是重點。
謝金河說，台股能穩穩站在萬點之上一整年，絕非僥倖，這當中有幾個重點，一是台股的股息配發率居全球之冠，今年台積電配出2074.4億元股息，台塑四寶配出1777.8億元，全部上市櫃公司配出1.45兆現金，可惜台灣的投資人置身於全球殖利率最高的市場，卻無法感受到台灣資本市場的好。
他指出，二是台灣面對過去中國大陸的吸金，台灣的人流，物流，金流全往中國大陸流的景象已成過去，很多在大陸的台商，有的賣掉廠房，有的關廠，這些錢逐漸流回台灣。
他說，過去回流的資金，都去炒房，這些年，房地產面臨重稅伺候，房屋稅，地價稅，加上房地合一稅，前幾年那些活躍的炒房投機客全都消失了。這些炒房的資金有一部分轉戰股市，使得一些股息殖利率超過5%的公司，成為投資人的最愛，股價愈盤愈高。
謝金河表示，三是台灣有不少出類拔萃的企業主，像台積電市值一度逼近7兆台幣，大立光股價一度漲到6750元，今年矽晶圓，被動元件景氣大好，國巨市值推進至3698.8億，環球晶市值也到2781億，都令人驚奇。
他說，未來這些能拚肯拚的企業家經營成果如果能分享到每一個投資人身上，台灣的經濟有感度就會提升！這次的台股萬點行情值得大家珍惜。
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