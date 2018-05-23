永大爆經營權之爭 市場派拚爭取過半席次

2018-05-23 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



老牌機電股永大（1507）傳出爆經營權之爭，永大今年6月28日股東常會改選，公司派與市場派紛紛出招；市場派為主的永大前總經理許作名已積極收購委託書，期望能爭取到過半的席次。

永大前總經理許作名正式表態要爭取永大的經營權，目前已開始積極收購委託書，目標在今年永大董事全面改選後進入永大董事會。

市場派也提出永大（中國）業績下滑、用人不當導致員工離職與投標案件減少等現今經營團隊三大缺失，認為公司經營出現問題，希望獲得小股東支持。

市場派今（23）日以業績來說明2015年市場小幅下滑，永大（中國）的業績隨之下滑，但2016-2017年大陸整體市場恢復成長，永大(中國)卻持續下降，不論接單、出貨或營收都未隨市場成長，以致目前市占率的排名跌出10名外。

大陸則自2015年後每年都衰退5億左右，從2015年到2017年的3年間，更總計減少營業淨利達15.1億元。大陸營業淨利對集團合併淨利占比從近66％降至26％。

市場派指出，大陸地區的經營模式與營銷對策如果無法適時調整，或僅以大陸打房等的理由搪塞，會把永大在大陸營運20年打下的基礎損耗殆盡，希望能獲得小股東支持，拿下董事席次，來共同監督，讓公司營運再度回到往日水準。