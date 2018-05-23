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獨／比白色恐怖更白色恐怖！ 北檢約談台大遴委

「川金會」生變？ 川普：可能延期舉行

就市論勢／IC設計、3D感測 接棒衝鋒

2018-05-23 05:55經濟日報 賴建承 （大慶證券投顧總經理）

盤勢分析

受惠中美貿易戰露出曙光，美四大指數走揚，英國股市更是創新高，激勵台股昨（22）日早盤開高突破11,000點關卡，不過科技股與漲多原物料股出現高檔調節，使得指數開高走低，盤面除了被動元件較為強勢外，大多以個股點放為主，顯示追價買盤意願不強。

由於近期量能依舊不足，融資水位也在1,790億元，外資的動作則在台幣趨貶壓力線顯得保守。此外，內資受到繳稅、限水、限電等因素，研判動作也會放緩。

國際因素方面，中、美、北韓問題雖然疑慮化解，不過變數仍在，加上伊朗問題是否會進一步拉動國際油價引發通膨，均是不可忽略的焦點。

至於技術面更面臨11,270點連接11,120點之下降壓力線，故若沒有帶量長紅突破壓力線，台股恐將持續陷入高檔整理，而下檔支撐，則以季線作為多空關鍵，操作上仍以個股為主。

投資建議

科技股僅上演半場好戲，除了被動元件維持強勢外，大部分呈現虎頭蛇尾，族群性不強，不過若由產業旺季及股價基期來評估，研判IC設計、蘋概股、3D感測、遊戲等將有接棒機會。

至於傳產股方面，受惠報價的走揚，近期原物料表現相對強勢，不過包括塑化、水泥、不鏽鋼等有逢高調節壓力，研判資金將轉向相對基期不高且步入旺季之紡織、航運、中概等。

台幣貶值對汽車組件、工具機也是利多，一旦法人重新布局，股價將不容小覷，操作上建議不追高。

同時控制資金水位，持股比重不宜超過五成，並且以季線作為多空操作關鍵。

台股科技股
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