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影／台股萬點周年慶　三大名師解後市

2018-05-22 20:00經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

台股從去年5月23號衝上萬點以後，始終守穩萬點關卡，至今(22)日剛好滿一年。總計這一年來，台股上漲9.3％，至於後市怎麼走？就讓三大股市名師替您分析。

台股
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