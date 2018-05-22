台積電續強 法人：留意權值股回補力道

2018-05-22 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台積電（2330）今（22）日再度開平高後走強，已連續兩日早盤的上揚，加上外資出現買超；法人表示，近期國際股市回穩走揚，可留意外資在台股動向，回補權值股買盤力道是否轉強，將影響是否可站穩11,000點關卡。

昨（21）日蘋概三王股同步走強，今日早盤僅台積電走勢相對較強，不過，電子股的廣達（2382）、聯電（2303）、華通（2313）、智邦（2345）與南亞科（2408）；傳產股的正新（2105）、華新（1605）、長榮（2603）及和大（1536）等股成交量都有增加現象。

元富投顧表示，短線台股出現關鍵長紅，中美貿易大戰峰迴路轉，目前國際股市氛圍，有利台股多方架構，近期台股相對強勢，台股將有機會類股表現，外資未來回補電子權重股應是第一要務，包括台積電、鴻海（2317）和大立光（3008）蘋概三王是重。內資近期動作仍相對積極，包括被動元件和矽晶圓最強，。股價基期較低的非電子，搭配近期召開法說會族群，塑化和紡織最具代表，台達化（1309）和東聯（1710）值得留意。

不過，永豐投顧說，歐美股市反彈是因為美元指數走強挪動資金所致，美元走強可能是美元空頭的狙擊。至於台股塑化股近期轉為強勢，除了油價漲升題材之外，也隱含除息行情的啟動，以台股股息殖利率高，大型傳產股有買盤逢低介入。