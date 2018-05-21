併購再一樁？ 證交所公告國巨22日暫停交易

2018-05-21 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



國巨董事長陳泰銘。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

被動元件大廠國巨（2327）併購再起？證交所公告，國巨明（22）日因重大訊息將公布，相關權證與現股同步暫停交易。

證交所公告，國巨因有重大訊息待公布，依規範公告國巨上市普通股自5月22日暫停交易，以國巨為標的的認購（售）權證也同時暫停交易。國巨將在重大訊息公布後，申請恢復交易。