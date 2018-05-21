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併購再一樁？ 國巨22日暫停交易

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併購再一樁？ 證交所公告國巨22日暫停交易

2018-05-21 18:15經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

國巨董事長陳泰銘。 圖／聯合報系資料照片
國巨董事長陳泰銘。 圖／聯合報系資料照片
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被動元件大廠國巨（2327）併購再起？證交所公告，國巨明（22）日因重大訊息將公布，相關權證與現股同步暫停交易。

證交所公告，國巨因有重大訊息待公布，依規範公告國巨上市普通股自5月22日暫停交易，以國巨為標的的認購（售）權證也同時暫停交易。國巨將在重大訊息公布後，申請恢復交易。

國巨證交所
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