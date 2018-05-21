蘋概股回神 PCB族群反彈

2018-05-21 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



美中貿易戰傳出停火的消息，外界一片叫好，對蘋果供應鏈的威脅暫告一段落，但仍有學者認為後續仍有不確定因素需觀察，對相關產業能否有利多仍須留意。國內PCB相關蘋概股包括嘉聯益（6153）、欣興（3037）、華通（2313）、燿華（2367）等強勢反彈，不過，法人認為嘉聯益因出貨LCP天線軟板，營運將逐步發酵，然股價已合理，股價高檔後須留意。

嘉聯益因出貨LCP天線軟板，營運逐步改善，下半年主要為LCD版為主，營收成長性強，不過，法人估算，以今年第2季到2019年的第1季的EPS3.55元計算，本益比已達17倍，位於過去10~18倍區間上緣，因此暫以中立評價。 

嘉聯益為國內第三大軟板供應商、僅次於臻鼎-KY（4958）及台郡（6269）， 產品包含單面板、雙面板、多層板、軟硬結合板等，亦有部分特殊技術產品如 COF（Chip on Film，覆晶載板）等，終端應用產品包含手機、PC（含 NB／平板）及其他（LCD 及智慧裝置等消費性電子產品），第1季各應用比重分別為 46%、39%、15%；公司客戶包含 Apple、三星、華為、小米等，主要競爭同業為美國 M-Flex，日本 NOK、Fujikura、Sumitomo、Nitto Denko，南韓 Interflex、Young Poong，及中國東山精密等。

由於第2季為消費性電子產品的淡季，各零組件廠出貨多為下滑，因此嘉聯益4月營收亦僅有8.91億元，LCP 產品出貨量不如第1季多，加上NB／平板及其他產品亦為持平，因此，法人預估嘉聯益第2季營收為持平的29.09億元，而因LCP仍有出貨，產品組合仍較過去為佳，毛利率可望與首季持平、 達 16.03%，稅後淨利為8800萬元，EPS為0.27元。