國泰金調查：今年參與除權息意願轉低

2018-05-21 09:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國泰金上午發布5月國民經濟信心調查結，經濟信心與股市樂觀情緒連三月降溫，民眾風險偏好漸趨保守。同時調查民眾對今年參與除權息的意願，僅23.5%較高，近43%意願低，可能反映了民眾對於未來股市樂觀程度下降。對於報稅季前是否將出脫股票55.9%的民眾認為出脫可能性低，相較2014年5月的調查結果55.2%，兩者幾近相同。

最新發布的3月景氣對策信號減少1分，本月民眾景氣現況樂觀指數連三個月下降至-26.7，來到近16個月低點。展望未來的樂觀指數也降至-27.8，創下近29個月新低。就業現況與展望悲觀，分別下降到近9個月與近15個月低位水準。薪資上漲預期有明顯降低，顯示民眾對景氣及勞動市場的看法更加保守。此外，受到信心減弱影響，大額消費意願指數滑落至0.3，來到近8個月低點，耐久財消費意願同步下滑。

雖然美國股市第一季獲利展望仍偏樂觀，但是中、美貿易爭端延燒，中東地緣政治緊張加劇，調查期間的國際股市出現較大震盪，台股位處相對低位。此外，民眾對經濟與就業前景信心下降，使得本月股市樂觀指數連續三個月滑落至-29.2，來到近一年半新低位。風險偏好指數連續四個月下滑至-7.1，處在近十個月低點。

據國泰金調查，民眾對今年是否參與除權息，意願較高者有23.5%，意願低者則達42.8%，未決定者有33.7%，相較於2014年5月時調查時，意願較高者有20.5%，意願低者則達49%，顯示今年民眾參與除權息的意願較低，可能反映了民眾對於未來股市樂觀程度下降。

此項調查於2018年5月01~07日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共16,912份有效填答問卷。