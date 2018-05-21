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法人：不確定因素消化、估值底已出現 陸股後市可期

2018-05-21 08:54經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

根據申萬宏源、國泰君安、海通證券等中國大型券商近期的研究報告，皆認為儘管近期A股市場表現震盪，但總體性價比已明顯提升，且在經濟發展前景平穩、資管新規正式稿也較預期中更加緩和，且新規落地也使得政策方向更為明確，整體來看，在A股市場不確定因素一一消化下，加上從企業獲利面來看，A股公司總體盈利能力仍多維持在高位，因此有助於市場情緒修復、吸引資金配置A股，看好的板塊包括醫藥生物、計算機、國防軍工等成長型類股，以及零售、食品等消費族群。

群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎表示，從經濟數據來看，近期公布的中國今年第1季GDP年增率近6.8%，表現符合預期，PMI數值亦仍處在擴張階段，企業盈利方面，目前盈利增速仍持續上調，高盛預估MSCI中國指數今、明兩年盈餘成長分別可望達23%和14%，滬深300指數為今年16%、明年15%，而評價面在經過先前的修正後，目前處在10年均值附近，再配合接下來MSCI將納A股，整體A股投資價值浮現，後市表現不看淡。

謝天翎進一步指出，隨著MSCI納入A股的時程接近，近期北上資金明顯強於南下資金，中長期而言，在機構投資者比率可望上升之下，有利中國資本市場更加成熟。在投資布局方面，未來仍需持續觀察中美貿易關係演變、經濟數據表現等等，因此佈局方面建議以業績成長、股利穩定增長，以及政策受惠程度高之個股為主，產業方面，包括大消費、醫藥版塊、業績穩定之公用事業、醫藥、科技等類股表現可多留意。

A股MSCI高盛

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