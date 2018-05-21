美中不打貿易戰 台股有望反彈

2018-05-21 09:02 中央社 台北21日電



美股上週五漲跌互見，不過，之後美中貿易談判達成共識，雙方不打貿易戰，並同意放棄互相加徵關稅的威脅，法人預期，這將有利台股表現，展開反彈。

受美國與中國進行貿易商務談判不確定因素影響，道瓊工業指數上週五收漲1.11點；標準普爾500指數跌7.16點，跌幅0.26%；那斯達克指數跌28.134點，跌幅0.38%。

美中貿易談判之後有不錯進展，兩國在談判後發表聯合聲明，就「實質減少美中貿易逆差的措施」達成共識，中方將「大幅」提高採購美國貨。

國內外產業訊息方面，景岳生技18日宣布，旗下100%持有子公司白木屋食品因持續虧損，考量未來無法轉虧為盈，為維護股東權益，董事會決議一週內辦理停業。

尖端醫21日將與花蓮慈濟醫院舉行合作簽約儀式，將利用間質幹細胞針對急性出血性中風進行臨床試驗。

台塑河靜鋼廠第2座高爐點火試車作業順利，環境保護相關設備運作正常，第2座高爐投產後，台塑全廠今年可產出鐵水約500萬公噸，估計銷售鋼材465萬公噸，年營業額可達25億美元。