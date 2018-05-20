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16檔財務體質勇 多頭強棒

2018-05-20 00:34經濟日報 記者王皓正／台北報導

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今年第1季財報出爐後，季報效應影響盤面表現，誠品生活、統一超、日電貿等16檔「財務體質大躍進」的亮點股，毛利提升、存貨遞減、且獲利耀眼，在現階段台股高檔震盪之際，可望躍居多頭捍衛軍。

台新投顧總經理李鎮宇表示，季報全數揭曉後，上市櫃公司的營運成績單攤在陽光下，預期短線股價將受財報效應影響，強者恆強、弱者越弱，投資人可從毛利率、存貨狀況的財報細項檢視，汰弱擇強。

根據統計，第1季財報中，存貨遞減、毛利率提升，第1季每股獲利表現佳、且近期股價強勢的個股，計有16檔；其中，電子股分布在被動元件、封測、主機板等次產業，傳產則以文創、食品、生技、百貨、電機、鋼鐵為主。

觀察首季毛利率，以誠品生活的47.6%居冠，健喬40.6%、統一超34.7%名列第二與第三；統一、中纖、合晶、南僑、日電貿、永大、華夏、中華等，第1季毛利率也都超過兩成。

進一步分析首季每股純益（EPS），以新光鋼的3.09元最為耀眼，誠品生活2.89元、微星2.49元緊追其後；其他單季EPS超過1元的個股，還包括統一超、健喬、日電貿、華夏。

至於股價走勢，在大盤近期高檔震盪中，這些個股近五個交易日則全數上漲，以合晶漲幅19.4%最高，微星漲19.0%、福懋科漲14.8%；泰山、光罩、健喬、日電貿、新光鋼等，單周股價均漲逾7%。

16檔體質大躍進亮點股 圖／經濟日報提供
16檔體質大躍進亮點股 圖／經濟日報提供
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