除權息行情啟動 七大優等生 法人唱旺

2018-05-20 00:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ／台北報導



進入股東會旺季，除權息行情也將啟動，將在7、8月達到高峰。統計近十年除息年度報酬，有七檔股票正報酬機率高達九成，平均報酬率從9%到52%，買到等於賺了股利，也賺到價差。

這七檔股票包括寶雅、崇友、台積電、互盛電、新海、元大台灣50，及增你強，近十年的十次除息之中，正報酬次數達到九次，其中平均報酬率以寶雅最高達52.8%，崇友、台積電、互盛電平均報酬率也在20%以上。

統一投顧董事長黎方國指出，觀察這七檔個股，幾乎都是產業龍頭或是利基型個股。例如台積電是晶圓代工龍頭，具市場領導地位，也有競爭優勢，獲利穩定成長，訂單能見度高，此外，台積電多半在6月下旬至7月初就除息，第3季進入產業旺季，股價也會提前反映。

黎方國認為，今年依然有除權息行情可期，尤其是去年企業獲利高達1.4兆元，股利以八成計算也有1.1兆元，有錢發出來，股價一定會有所反映；元大投顧副總經理杜富蓉指出，內資像是壽險業、金融業長期投資型法人應會參與除權息，以產業而言，看好水泥、金融，以及受惠油價上漲的台塑四寶。

杜富蓉分析，這七家公司共同特色都是獲利穩定，以寶雅來看，除了展店迅速，同店銷售也能維持成長，獲利連續六年都是大幅飆升，從2012年的每股純益（EPS）4.65元衝到2017年的14.63元，由於營收、獲利都能高成長，市場願意追高，因此填息機率也大。