親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

除權息行情啟動 七大優等生 法人唱旺

2018-05-20 00:35經濟日報 記者王奐敏／台北報導

進入股東會旺季，除權息行情也將啟動，將在7、8月達到高峰。統計近十年除息年度報酬，有七檔股票正報酬機率高達九成，平均報酬率從9%到52%，買到等於賺了股利，也賺到價差。

這七檔股票包括寶雅、崇友、台積電、互盛電、新海、元大台灣50，及增你強，近十年的十次除息之中，正報酬次數達到九次，其中平均報酬率以寶雅最高達52.8%，崇友、台積電、互盛電平均報酬率也在20%以上。

統一投顧董事長黎方國指出，觀察這七檔個股，幾乎都是產業龍頭或是利基型個股。例如台積電是晶圓代工龍頭，具市場領導地位，也有競爭優勢，獲利穩定成長，訂單能見度高，此外，台積電多半在6月下旬至7月初就除息，第3季進入產業旺季，股價也會提前反映。

黎方國認為，今年依然有除權息行情可期，尤其是去年企業獲利高達1.4兆元，股利以八成計算也有1.1兆元，有錢發出來，股價一定會有所反映；元大投顧副總經理杜富蓉指出，內資像是壽險業、金融業長期投資型法人應會參與除權息，以產業而言，看好水泥、金融，以及受惠油價上漲的台塑四寶。

杜富蓉分析，這七家公司共同特色都是獲利穩定，以寶雅來看，除了展店迅速，同店銷售也能維持成長，獲利連續六年都是大幅飆升，從2012年的每股純益（EPS）4.65元衝到2017年的14.63元，由於營收、獲利都能高成長，市場願意追高，因此填息機率也大。

其他像是傳產的新海瓦斯，電子通路的增你強，近年獲利都穩定維持1至2元左右，其中增你強近五年現金殖利率都在5%以上，有填息慣性。

近十年除息正報酬機率最高個股 圖／經濟日報提供
近十年除息正報酬機率最高個股 圖／經濟日報提供
分享

台積電除息寶雅

相關新聞

16檔財務體質勇 多頭強棒

2018-05-20 00:34

內資熱炒 新股漲勢紅不讓

2018-05-20 01:11

五招卡位 領股利賺價差

2018-05-20 00:34

上市一周／傳產撐盤 回測季線

2018-05-19 13:41

資金避風港 績優4族出列

2018-05-19 13:41

股海指南針／電腦展、股東會題材 將點火

2018-05-19 00:11

十飆股成贏家 年漲幅驚人

2018-05-19 00:10

台股第二個萬點年 續站高崗

2018-05-19 00:09

就市論勢／矽晶圓、被動元件 火熱

2018-05-19 00:02

高息概念股 領風騷

2018-05-19 00:02

五強勢族群 攻堅指標

2018-05-19 00:02

15檔內外資狂敲 領軍衝

2018-05-18 23:59

觀光族群 旺季題材加溫

2018-05-16 00:09

高營益率股 盤面焦點

2018-05-16 00:09

就市論勢／PCB、被動元件 可短打

2018-05-11 00:02
看更多

熱門文章

資金避風港 績優4族出列

2018-05-19 13:41

賺1股本外 宜鼎想當世界一級棒

2018-05-19 13:40

宜鼎吉他手董座一腔熱血 少露沮喪

2018-05-19 13:42

上市一周／傳產撐盤 回測季線

2018-05-19 13:41

黃金亮點／印度需求冷 金價恐承壓

2018-05-19 13:41

期貨風向球／採價平買權多頭價差偏多操作

2018-05-19 13:44

16檔財務體質勇 多頭強棒

2018-05-20 00:34

除權息行情啟動 七大優等生 法人唱旺

2018-05-20 00:35

多元上市櫃條件 4大措施保障投資人權益

2018-05-19 16:22

五招卡位 領股利賺價差

2018-05-20 00:34

內資熱炒 新股漲勢紅不讓

2018-05-20 01:11

新掛牌股／上海商銀是方全球傳動 吸睛

2018-05-20 01:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top