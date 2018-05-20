五招卡位 領股利賺價差

2018-05-20 00:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ／台北報導



除權息行情即將啟動，支撐台股向上的動能，要先卡位除權息行情，又要避免賺了股利、賠了價差，專家教戰五大原則，包括高殖利率、估值合理、獲利穩定及成長、法人買超，還有除息日期早，符合愈多項，愈有機會填息甚至賺一波價差。

統一投顧董事長黎方國表示，個股若有高殖利率保護，進可攻、退可守，也是定存概念股。根據統計，愈早除息的個股，填息機率也愈高；6、7月就除息的個股，第3季就有機會填息。如果是8、9月才除息的個股，有可能要等到隔年的3、4月才會填息。

此外，黎方國說，獲利除了要維持穩定，能有成長更好，估值也要合理，像是本益比、評價面也不要太高，如果已經漲高的個股，就不要硬追，勝算才高。

台新投顧副總經理黃文清指出，近期一些市場利空都逐漸獲得釐清，對於今年的除權息行情仍樂觀，且在除息前就會發動，因此提前布局有其必要性。至於挑選的方式，除可根據過去統計歷史經驗，挑選填息機率高的個股，也可以配合產業淡旺季，挑選具成長動能，較能反映下半年旺季的個股。

此外，黃文清認為，也要挑選具核心競爭力，獲利良好的公司，今年的營運狀況若能維持佳績，填息機率就很高。

此外，從安全性來考量，挑選法人持續買超的個股，也是必要條件之一。