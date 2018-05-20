股海自由行／蘋概三大咖 後市有亮點

2018-05-20 03:00 經濟日報 陳豊丰



美國第1季財報發布已接近尾聲，S&P500成分股的企業獲利成長逾23%，高於先前預估值，至於歐日情況雷同，盈餘成長率分別達到7%、13%，雙雙優於先前的預估值，顯示第1季企業營運成果斐然，美歐日股市得以從低點明顯反彈，其中，尤以美國小型類股的漲勢最為凌厲，Russell2000指數已突破前高，反映川普多項政策，對於相關產業的助益，已反映在小型股的獲利成長數據之上，年增幅逼近三成。

進入第2季以來，美國經濟大致維持溫和擴張格局。4月零售銷售月增0.3%，核心銷售漲幅與長期平均相當，5月前兩周的連鎖商店銷售則小幅轉強，顯示進入初夏的私人消費動能略微加溫，擺脫上季的停滯走勢。

同樣情況也反映在4月工業生產數據上，顯示製造業景氣延續著穩健擴張格局；相反的，4月新屋開工數月減2.4%，表現遜於預期，近期長天期公債利率走揚，帶動房貸利率揚升，年初至今30年期房貸利率上揚了55個基本點至4.77%，創五年新高，料將抑制民眾的購屋需求。

川普的單邊主義政策，對新興市場帶來負面衝擊。其中，財政缺口擴大，美國財政部加發公債吸金，導致長短天期利率揚升，仰賴外資融通的新興市場首當其中，尤其是外債比重高的阿根廷、印尼等，匯率明顯走貶，不得不動用外匯存底直接干預匯市，前者甚至直接向國際貨幣基金求援，令投資人懷疑是否重現倒債危機。

外匯存底充沛、外債金額超低的台灣，美元利率走高的影響十分輕微，即便近月外資匯出逾40億美元，但台灣的短期利率仍持穩不動，銀行體系的超額準備及流動性準備依舊居高不下，顯示外資流出的負面影響極其輕微；4月進出口部門表現穩健，前四月貿易盈餘達157億美元，較去年同期的136億美元高出許多，穩健的貿易收支現金流，足以抵銷外資流出的衝擊，也穩定了金融體系及股匯市的表現。

國內股市方面，外資在台股賣超淡化，且內資熱度不減，台股已站回各中長天期均線以上，逐漸追上國際個股。第2季為電子業淡季，蘋果 iPhone展望保守，以三檔主要蘋概權值股而言，大立光因為三鏡頭需求萌芽，長期展望已有漸趨樂觀跡象；鴻海股價已反映第1季財報不佳，第2季淡季營收對股價影響或許有限，若下半年iPhone新機種提升規格但價錢提升有限，iPhone族群包括鴻海或可受惠。

台積電股價先前已反映第2季展望低於預期，美國應用材料本季營收展望低於預期，應為落後台積電反映，且其全年展望未改變。美中貿易摩擦，中興通訊事件似有緩頰徵兆，仍需觀察後續發展。

沙烏地阿拉伯為了籌資實施各項新興政策、並對抗伊朗與俄羅斯進逼，正在積極準備沙烏地阿拉伯國家石油公司IPO事宜，媒體報導沙烏地阿拉伯希望看到油價上升至80美元以上，這暗示石油輸出國組織（OPEC）應該會將減產協議保持不變。雖然工業國家的原油庫存順利下降，逐漸接近過去五年的平均值，即將達成 OPEC預設目標，但沙烏地阿拉伯及其盟友至今並無收回減產協議的跡象，造成油價持續趨堅，台塑四寶獲利可能上修。綜合以上，指數大跌不易，台股指數將持續區間震盪整理。

資金續聚焦漲價題材、財報表現優於預期、低基期且有高殖利率保護、暑假電競題材、跌深蘋概股、受惠景氣復甦金融股、油價趨堅受惠之塑化類股，投資人仍宜控制資金水位，不確定時應減碼或觀望，逢低布局，持盈保泰。（作者是元大投顧總經理）