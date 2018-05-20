內資熱炒 新股漲勢紅不讓

2018-05-20 01:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



台股萬點將屆滿周年，內資接棒外資已成市場新結構。統計今年以來，上市櫃及興櫃市場新掛牌股，四分之三繳出上漲成績，尤以「5+2」政策掛鉤的生技、綠色經濟概念股，表現突出；大戶、中實戶偏好的漲價族群與集團金雞，也凝聚高人氣。

依台灣證券交易所和櫃買中心統計，今年新登錄股票共37檔，期間台股大起大落，仍有九成在掛牌日上演大漲蜜月行情，其中28檔後五日、後一日及掛牌來，都保持高於掛牌價的績效，並有15檔帳上獲利空間超過三成。

新掛牌股向來是內資著墨，外資法人初期參與不深，今年內資大熱，更讓新股行情展現濃厚內資味。

15檔績效領先新股中，包括樂斯科、宬世寰宇、寶齡富錦、金穎、慧智、亞航、益得、綠電等，關聯「5+2」重點扶植的醫藥生技、循環經濟、航太製造等大方針，股價強勢出現族群性。

另外，漲價效應帶動杰力、鋼聯、鑫創基本面具想像空間，鴻海旗下瑞祺電通、宏碁小金雞宏星，與台虹轉投資的和詮，掛牌成績也可圈可點。

基因檢測廠慧智，近三季毛利率、營益率、純益率逐季走升，每股純益由去年第3季0.45元，增至今年第1季0.6元，推升3月來股價強勁，波段最低由73.9元翻倍漲至152元，躍居政策題材焦點。

寶齡富錦是國內老牌藥廠，因拓展海外市場及新藥有成，本波搭上中裕領頭的新藥股行情，晉升「百元俱樂部」。若以掛牌價52元計算，投資人參與承銷認購並抱股至今，獲利達一倍。

漲價族群中，MOSFET（金氧半場效電晶體）概念的杰力和NOR Flash廠鑫創，掛牌後都凝聚人氣，業績進一步支撐股價。