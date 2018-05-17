委託書新規定 四金控大股東面臨加碼壓力

2018-05-17 21:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今天公布金融業委託書規定修正案，無限徵求門檻，改為同一人及同一關係人持股10%以上，大股東持股不到10%的金控，受影響最大。

根據金管會資料，大股東（同一人及同一關係人）持股逾10%的民營金控，共有七家，包括永豐金、元大金、富邦金、國泰金、日盛金、國票金、新光金。

換言之，台新金、中信金、開發金及玉山金等四家，持股不到10%。

依金管會今天公布的新規定，持股不到10%的金控，未來改選時的委託書徵求，如果要做無限徵求，就必須加碼持股到10%以上，而且還要通過金管會的大股東適格性審查。