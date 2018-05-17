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美光等科技股帶領美股走揚 台股開盤上漲14點

2018-05-17 09:25經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

昨夜美股在美光及梅西百貨等科技、零售類股走強下，四大指數全收高，亞股今（17）日開高走高，台股則以上漲14.17點開出，開在10,911.74點，電子三劍客台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）全開漲。

台股周三受到區域政治恐趨惡化，加上台指期結算，一度站上10,900點後又失守，外資縮小買超到僅有3.5億元，三大法人已經連續賣超兩日。

美國產業相關數據與業績均呈現樂觀，抵消了房市數據疲軟與對通膨不安。美光（Micron）、梅西百貨（Macys）跳漲激勵科技與零售類股走強，令市場甩脫美國公債殖利率逼近七年高點、以及地緣政治風險所帶來的陰霾，不但讓四大指數全面收高，小型股指標羅素2000指數（Russell 2000）更刷新歷史高，而費城半導體指數則大幅上漲1.41%。

台股周三終場小漲22點，10,900點並未成功站上，三大法人部分，外資及陸資買超3.56億元，投信賣超7.70億元，自營商賣超12.93億元，合計三大法人賣超17.06億元，已連續賣超二日。

以外資賣超個股來看，昨日則轉為調節鴻海及大立光，，國巨也遭外資中止連二日買超，改買台積電，賣超最多的則為緯創，單日賣超超過萬張；另外，買盤也集中在重量級金控股身上，包括開發金及富邦金就高居外資買超第一名及第三名。

在台指期部分，三大法人多空交戰，外資重新加碼多單2743口，淨多單回升到4萬口以上，來到42,464口；投信回補空單74口，淨空單來到23,738口；自營商加碼空單233口，淨空單2,692口，合計三大法人加碼多單2,584口，淨多單為16,034口。

日盛投顧表示，台股目前仍受限1月高點11,270點與3月22日高點11,120點所連接的下降趨勢線，目前此位置約在10,950~11,000間，日前5月14日曾來挑戰，但首度挑戰並不易馬上可克服。

由於OTC已接近前波156.44點，顯然市場買氣仍在，因此未來集中市場仍有機會再來挑戰，短線支撐在季線10,800點附近，壓力在11,000點整數關卡，短線9日KD持續上揚來到83.33與77.77附近，雖有利於上攻，但本波指數跌深反彈後上漲空間相對已被壓縮，未來仍是個股表現為主，極短線指數將在預估約在10,800~11,000點間。

外資三大法人

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