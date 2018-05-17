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台灣證交所前進泰國 鼓勵台商企業回台上市

2018-05-17 06:58中央社 曼谷16日專電

為讓海外台商瞭解台灣資本市場，同時有利企業轉型及人才招募等，台灣證券交易所今天傍晚到曼谷舉行「泰國企業連結台灣資本市場研討會」，精闢剖析回台上市掛牌的優點，並分享全球經濟發展趨勢。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源出席致詞時表示，台灣有很完善的資本市場，回台掛牌上市，一方面提供海外台商資金籌措，更有利於人才招募，幫助企業轉型，增加競爭力，台灣有非常好的技術和人才，泰國台商擁有區域實力基礎，若能結合台灣資本市場，將是如虎添雙翼，對企業永續發展是一大助力。

專程來泰國主持的台灣證券交易所總經理簡立忠，雖然在13日騎單車不慎摔傷，但仍排除萬難來泰國，向台商推介台灣資本市場。

他指出，目前在東南亞地區回台掛牌的海外台商企業有7家，最多的就是泰國有3家，可見台商在泰國經營事業有成，回台灣掛牌上市，不只增加企業知名度，也有利技術提升和財務規畫，甚至有利企業傳承，以台語的「轉大人」來形容最貼切不過，希望海外的台商多利用台灣資本市場。

研討會中並安排台灣證交所詳細介紹台灣資本市場概況和發展，也有當前經濟發展趨勢及金融市場變動預測等，以及已回台上市的企業家分享回台掛牌的心得，吸引逾50名台商參與，互動熱烈，提出許多問題，台商們也利用機會分享經驗和市場發展情況。

這一場研討會是由台灣證券交易所、凱基證券、KPMG安侯建業聯合會計師事務所和泰國台灣商會聯合總會共同舉辦。

台商泰國資本市場

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