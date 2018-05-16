定期定額買台股夯 5.9萬人共投資21億元

2018-05-16 18:13 中央社 台北16日電



金融監督管理委員會今天公布最新統計，截至4月底，已有11家券商開辦定期定額投資台股與ETF，吸引約5.9萬人申辦，投資總金額約新台幣21億元，且定期定額的投資人相對年輕。

金管會於2016年10月推動證券商辦理客戶定期定額方式購買個別股票與ETF（指數股票型基金），之後台灣證券交易所增訂「證券商受託辦理定期定額買賣有價證券作業辦法」，即投資人自2017年1月16日起，可洽證券商以定期定額方式投資股票及ETF。

根據金管會統計，截至2018年4月底，定期定額投資台股及ETF的投資人約5.9萬人，投資總金額約新台幣21億元，其中，投資人年齡在40歲以下者逾4成，41歲至50歲者近3成。

目前已開辦定期定額買台股及ETF的券商有土銀、第一金、元富、兆豐、國泰、群益金鼎、凱基、華南永昌、富邦、元大、永豐金，共11家，至於目前已開放定期定額申購的個股超過150檔、ETF也有超過30檔可供投資人定期定額投資。

至於整體證券市場投資人以51歲至60歲者居多，占比約3成，41歲至50歲者次之，占比近3成，至於40歲以下者僅約2成多，即定期定額投資股票的投資人相對年輕。