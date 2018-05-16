憂年輕人不買股 顧立雄：鼓勵定期定額投資

2018-05-16 18:13 中央社 台北16日電



金管會主委顧立雄。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影 分享 facebook 民主進步黨籍立委余宛如憂慮年輕人不買股，金融監督管理委員會主委顧立雄表示，目前散戶的開戶數不低，與其鼓勵年輕人買股，不如鼓勵年輕人以定期定額方式來了解市場狀況。

立法院財政委員會今天邀請顧立雄就「政府全力解決低薪問題，金融監督管理委員會相關因應施政作為」進行專題報告，並備詢。

余宛如指出，目前台股總開戶人數中，30歲以下的年輕人不到一成，分析年輕人不買股的5大原因，包括缺乏理財基本功、薪水低、上市櫃公司弊案多、不發股息及台股具長期成長的族群不足，要求金管會降低年輕人買股門檻，並訂立年輕股民占比要成長5%到10%的目標。

顧立雄表示，從開戶資料來看，目前散戶開戶數不會偏低，若要鼓勵年輕人，尤其是30歲以下的年輕人買台股，他會有所顧慮、猶豫。

顧立雄認為，與其鼓勵30歲以下年輕人開戶數在台股有一定占比的成長，不如就年輕人定期定額部分來訂定一個目標。

金管會於2016年10月推動證券商辦理客戶定期定額方式購買個別股票與ETF，根據金管會會後提供的資料顯示，定期定額投資台股的投資人中，40歲以下者逾4成，41歲至50歲者近3成。

至於整體證券市場投資人年齡層，以51歲至60歲者居多，占比約3成，41歲至50歲者次之，占比近3成，至於40歲以下者僅約2成多，即定期定額投資股票的投資人相對年輕。

另外權證投資人的年齡層也相對較年輕，以31歲至40歲的投資人最多，有3.88萬人，其次則是41歲至50歲者，有3.23萬人，21歲至30歲則以1.65萬人位居第三高。

ETF方面，以41歲至50歲的投資人最多，有5.83萬人，其次則是31歲至40歲的4萬9181人，另外，51歲至60歲的投資人有4萬9103人排名第三，與31歲至40歲投資人人數相當。