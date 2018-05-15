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下半年投資市場 富蘭克林：多頭格局持續

2018-05-15 22:19聯合報 記者孫中英╱即時報導

市場波動度升高，是今年以來盤勢發展主調之一。富蘭克林投顧表示，股市漲多之下，任何政經議題都可能成為大盤回檔修正出口，還好這些考驗尚不至於扭轉既定的「多頭格局」，仍可持續風險性資產布局。時序進入下半年，富蘭克林投顧建議投資人，可側重「高息資產、新興商機」，同時適度納入部分有別傳統股債投資作為的多空策略型基金，以兼顧風險控管。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾(Grant Bowers)指出，由於就業市場強勁，占GDP比重近7成的消費支出也表現良好，在此前提下，美國延續將近9年的經濟復甦軌道可望持續穩健，加上受稅改挹注，今年美國企業獲利預測獲大幅上修，更重要的是創新技術正改變企業營運模式，成為股市另一股驅動力量。

包爾表示，即使市場短線可能受貿易摩擦、政治不確定性、利率或通膨升幅超出預期等因素而波動，但長期而言，美股「成長可期」。

至於選股策略，富蘭克林坦伯頓美國機會基金研究團隊則認為，軟體及數據分析能改善企業生產力並降低生產成本，此一趨勢將持續推升科技產業支出；此外，許多非科技類產業，從零售、工業到醫療等產業，也加入科技驅動轉型行列，建議投資布局可延伸至「雲端運算、電子商務、數位支付及醫療創新、工業4.0」等新興領域。

富蘭克林建議，長線投資者，基金布局應跳脫短線消息紛擾，聚焦在企業的基本面，以企業未來3到5年前景為依據，「成長、品質、評價」是3大選股條件，現階段科技類股是富蘭克林坦伯頓美國機會基金第一大產業配置，相對大盤加碼到比重約45.69%；在科技次產業部分，則側重網路、軟體、雲端運算等較具成長性的新科技領域布局，但減碼傳統硬體股。

富蘭克林投顧舉辦投資說明會。圖／富蘭克林投顧提供
富蘭克林投顧舉辦投資說明會。圖／富蘭克林投顧提供
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