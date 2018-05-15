精材4月營收掉 但股價重新站上年線

2018-05-15 10:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



精材（3374）市場大喊是蘋果3D與人臉影像感測的受惠概念廠商，去年第4季拜影像感測訂單拉高，終結連九季的虧損困境，惟月前的法說會中，董事長陳家湘卻拋出利空震撼彈，認為12吋廠仍是公司沉重負擔，預定第2季才是谷底，駁斥市場盛傳今年每股稅後純益（EPS）上看5元的樂觀說法。惟今（15）日股價早盤重新站回年線關卡上。

精材第1季財報虧損1.71億元，EPS -0.63元，4月合併營收滑落至2.14億元，月衰退27.1%，年成長3.4%，符合公司提上半年營運疲弱預期，第2季會是谷底說法；而下半年業績能否快速衝高，仍有待觀察。