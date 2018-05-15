中國A股入摩 MSCI調升中國比重、台股遭雙降

2018-05-15 09:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



台股本次MSCI調整權重中遭雙降，在「MSCI全球新興市場指數」權重由11.34%下調至11.13%，調降幅度為0.21%，「MSCI亞洲除日本指數」權重由13.09%下調至12.84%，調降幅度為0.25%，在「MSCI全球市場指數」權重由1.35%上調至1.37%，調升幅度為0.02%。以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股中斷連續被MSCI上調權重，本次有明顯調降，最新權重將在5月31日收盤生效。

至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次成分股新增1檔華新科，刪除1檔亞太，指數成分股將維持89檔，並有22檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為台化，調升0.31%，權重為2.05%，權重調降最多的成分股為台積電，調降0.48%，權重為30.13%。

元大摩臺基金經理人林良一表示，本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，本次調整受中國A股入摩，納入權重約0.39%影響，各國家權重除中國外幾乎全面下調，此次權重調升最多之國家為中國，權重增加了1.34%。

本次權重調降最高之國家為南韓，權重被下調0.35%。

「MSCI 全球新興市場指數」中國新增了302檔成分股，其中A股新增234檔；本次台灣亦受中國A股入摩的資金排擠影響，使得台灣在「MSCI 全球新興市場指數」的權重由原先的11.34%下降至11.13%。