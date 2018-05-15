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MSCI成分股調整 華新科入列、亞太電遭剔除

2018-05-15 09:53經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

MSCI 明晟於台灣時間今（15）日清晨公布最新半年度調整，觀察台股成分股中，全球標準指數中新增華新科（2492）1檔，亞太電（3682）則遭刪除、轉列入全球小型指數成分股，至於全球小型指數的台股成分股則新增10檔、刪除15檔。上述調整將於6月1日生效。

MSCI 明晟此次全球標準指數成分股的半年度調整，台灣成分股新增、刪除各1檔。華新科自全球小型指數成分股轉進全球標準指數，亞太電則遭刪除，轉列入全球小型指數成分股。

全球小型指數成分股部分，台灣成分股此次新增10檔，包括新光鋼（2031）、燿華（2367）、威盛（2388）、強茂（2481）、牧德（3563）、亞太電、上緯投控（3708）、嘉聯益（6153）、泰福-KY（6541）、長華科（6548）。

遭刪除的全球小型指數台灣成分股則有15檔，包括綠悅-KY（1262）、力鵬（1447）、鑽全（1527）、喬山（1736）、劍麟（2228）、華新科、台開（2841）、益通（3452）、東隆興（4401）、利勤（4426）、奇美材（4960）、超眾（6230）、台表科（6278）、志超（8213）、朋程（8255）。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整，此次調整將在6月1日生效。

華新科MSCI

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