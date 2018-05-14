國巨禾伸堂短線漲幅大 遭分盤交易

2018-05-14 20:10 中央社 台北14日電



台灣證券交易所公告，國巨、禾伸堂由於近期漲幅過大，連續3個交易日遭列注意股，自5月15日至28日遭處置交易，每5分鐘人工撮合1次。

國巨、禾伸堂都是被動元件族群個股，禾伸堂更曾在2000年4月創下被動元件個股的歷史天價999元紀錄，國巨則因公告自結4月每股稅後純益(EPS)達7.43元，股價直攻漲停913元價位。

除了國巨、禾伸堂明天起遭到分盤交易「關禁閉」處份之外，被動元件族群已有包括華新科、信昌電遭分盤交易處分，大毅也連續4個交易日列為注意股票，日電貿更是連續5個交易日遭點名周轉率過高，今天周轉率甚至達108.73%。