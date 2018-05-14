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泰鼎切入WD等供應鏈 目標今年營運改善

2018-05-14 15:33經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

台商東南亞第一大PCB板廠泰鼎—KY（4927）今天受邀參加證交所業務說明會提到，今年營運目標在多項策略下持續改善，同時在去年切入WD供應後在今年首季開始逐步浮現，並以提升獲利為主。

泰鼎發言人許守華提到，往年營運旺季在第3季，今年也目標在開拓車用電子以及新電視應用。

許守華也指出，泰鼎今年在篩選訂單策略下，追求獲利改善，才導致前四月營收較往年衰退。

台商東南亞第一大PCB廠商泰鼎今天受邀參加證交所業務說明會。 記者尹慧中╱攝影
台商東南亞第一大PCB廠商泰鼎今天受邀參加證交所業務說明會。 記者尹慧中╱攝影
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泰鼎東南亞車用電子

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