泰鼎切入WD等供應鏈 目標今年營運改善

2018-05-14 15:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



台商東南亞第一大PCB板廠泰鼎—KY（4927）今天受邀參加證交所業務說明會提到，今年營運目標在多項策略下持續改善，同時在去年切入WD供應後在今年首季開始逐步浮現，並以提升獲利為主。

泰鼎發言人許守華提到，往年營運旺季在第3季，今年也目標在開拓車用電子以及新電視應用。