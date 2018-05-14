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8外資看鴻海 短線正向、產業基本面仍有挑戰

2018-05-14 12:37經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

鴻海（2317）上周五臨時宣布現金減資，等於小股東今年每股可以拿到4元股利，帶動鴻海今日開盤股價走強；一如外資所預期，鴻海現金減資刺激短線正向發展，然而，如果回歸基本面來看，鴻海仍然面臨許多產業挑戰，大部分的外資仍舊重申「中立」、「持有」評等，目標價大多落在75-99元之間，市場上僅有港系外資一路力挺鴻海，重申「優於大盤」評等，目標價坐落在200元，另外一家港系外資則是給予「買進」評等，目標價99元。

市場上最看好鴻海的莫過於港系外資，持續給予鴻海200元目標價；港系外資指出，正向看待鴻海現金減資以調整資本結構、提升ROE（股東權益報酬率），今年以來，鴻海股價之所以疲軟，主要是市場憂心iPhone X需求疲軟拖累鴻海營運，但很顯然地，市場確實是過分擔心了，尤其，鴻海2017年營收仍然強勁成長，這證明了鴻海透過多元化業務、地理發展，持續壯大整體營運。

另一家港系外資則強調，鴻海宣布現金減資20%，今年也將再發放2元現金股利，相信鴻海擁有強烈的現金信心支應投資計畫，重申「買進」評等、99元目標價。

市場上大多數對此次鴻海現金減資評論為「現金減資帶動短線上正面走強，但基本面仍有挑戰、毛利有壓」，也有外資強調，投資人應該更關心，究竟有多少現金回到手上，也應該關心ROE是否持續改善。

市場上仍以美系外資對鴻海看法最為憂心，美系外資指出，現金減資案可望帶動股價短線走強，但基本面並不會出現有意義的業務變化，關鍵子公司IPO（首度公開發行）也可能沖淡鴻海現有股東獲益，重申「賣出」評等、目標價75元。

鴻海減資

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