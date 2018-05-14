國巨股價強奔漲停 市值衝破3200億元

2018-05-14 11:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



被動元件族群夯到不行，國巨（2327）上周不僅順利坐上股后位置，股價更衝上900元大關，該公司4月EPS高達7.43元，令市場驚豔，激勵今日開盤就強攻漲停板又創新天價，市值已衝破3200億元，排名台股第20；其餘包括華新科（2492）、禾伸堂（3026）、蜜望實（8043）、大毅（2478）也直攻漲停，再創波段新高，奇力新（2456）漲幅達8%，日電貿（3090）、美磊（3068）等上周股價略休息後，今日再度反彈6%以上。

國巨股價再創新天價，繼上周甩開信驊（5274）、精測（6510）及精華（1595）穩居台股股后寶座後，股價再也榮登800元俱樂部，本周將挑戰千金價。而以市值來看，今日攻上913元漲停價，整體市值衝破3200億元達3204億元，躍居台股市值第20名，打敗南亞科（2408）及可成（2474）等，股價今年來漲逾一倍，總計今年來市值一口氣增加1900多億元之譜。

國巨4月獲利26.12億元、EPS高達7.43元，相較於首季EPS為12.15元，等於4月單月獲利就超過首季獲利的一半以上，繳出相當亮麗的成績單，不僅跌破法人跌破眼鏡，市場更是強力買帳，今日早盤強鎖漲停版，掛買單超過千張。

日前外資報告指出，今年國巨整體營收有機會突破480億元大關，可望較去年大幅成長45%-50%，且預估國巨今年EPS可超過56.5元，明年上看66元。內資法人也表示，由於MLCC及R-chip報價持續揚升，電子廠為避免旺季元件斷料，大多已啟動提前備貨的動作，而隨著國巨利基型新產能陸續到位，因此，第2季再戰營運新高。

華新科4月合併營收31.29億元，月增19.03％、年增87.44％，法人估第2季營收79.38億元，年增達54.81％；華新科與國巨相同為國內被動元件大廠，然其產品組合及客戶結構與國巨不同，產生毛利率雖各自不相同，但營運皆為向上走揚態勢，可是華新科與國巨相同於農曆年後出現股價快速揚升超過1倍以上，加上時序已進入機台開始陸續交貨的季度，供需狀況開始進入舒緩階段，後續被動元件股價是否出現鈍化或回檔，投資人須多加留意。