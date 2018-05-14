鴻海股價開盤大漲逾4% 鴻家軍滿面紅光

2018-05-14 09:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



鴻海（2317）上周五晚間無預警宣布現金減資2成，外資法人多預期將有效提振股市信心。今日鴻海開盤一度衝破90元，漲幅超過4%，鴻家軍也滿面紅光，廣宇（2328）、位速（3508）、GIS-KY（6456）等漲幅都有2%左右，其餘包括建漢（3062）、乙盛-KY（5243）也長逾1%。

鴻海日前宣布27年來首次現金減資20%，每股退還股東現金2元，引發市場關注。今年上市上櫃公司預定發放的現金股利將達1.6兆元，辦理現金減資的有14家，兩項都連續兩年創歷史新高。法人認為，一般公司減資，最佳的效果就是股東權益報酬率、每股純益（EPS）拉高，提升股價，因此，市場對於減資的做法，多半認為是健康及正面的反應。

不過，也有法人認為，鴻海近年派發股利，由股票股利轉為現金股利，更是現金股利與減資雙管齊下，背後是否意味著鴻海成長性縮限，公司保守看前景，才會現金減資，尤其是面臨iPhone動能放緩，全球貿易還有中美貿易摩擦雜音，鴻海後續營運是否會出現變數，也是未來投資人該留意的重點。

【中央社／台北14日電】

鴻海擬現金減資20%，有助未來EPS表現。鴻海今天開盤股價大漲5.4元，來到90.4元，大漲6.3%。

鴻海擬現金減資新台幣約346.57億元，消除股份34.65億股，減資比例約20%，減資後股本約1386.29億元，每股退還股東現金2元。此次現金減資是鴻海上市首次辦理現金減資。

此外，鴻海擬盈餘分配現金股利每股2元，擬配發股東現金總金額達到346.57億元。

因此股東透過鴻海現金減資和盈餘配息，每股可拿回4元。

鴻海現金減資退還股東，一方面可增加股東權益報酬率（ROE），一方面龐大的股本也可藉此瘦身、調整資本結構；此外未來也可以提高每股稅後純益（EPS）表現。

鴻海現金減資未來提高EPS表現，短線可吸引市場與法人資金投資鴻海，有助拉抬未來股價表現。

從兩岸布局來看，鴻海集團規劃旗下富士康工業互聯網（FII）在中國大陸上海A股掛牌，鴻海集團持有FII股權將因分散持股而降至約85%左右。鴻海透過現金減資，除了可提高EPS表現，亦可降低未來鴻海認列富士康工業互聯網獲利略受稀釋的影響，在集團兩岸布局架構下，也有利於鴻海朝向控股公司的角色邁進。

鴻海擬現金減資2成，同時也決議發行無擔保普通公司債，額度最高270億元，作為充實營運資金所用，也是順應市場資金相對充沛、利息相對低檔的時刻對外籌資，也充分展現鴻海集團審時度勢的財務規劃。