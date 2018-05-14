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宣布減資後…鴻海股價今開盤大漲逾4% 鴻家軍滿面紅光

台股要攻11000點 鴻海是關鍵

2018-05-14 09:14中央社 台北14日電

台股上週週線拉出超過300點的長紅棒，多頭吹起反攻號角，分析師認為，鴻海現金減資2成，能否成為推升台股回到11000點之上的關鍵，市場密切關注。

美股11日收盤漲跌互見，道瓊工業指數上漲91.64點、漲幅0.37%，收在24831.17點，NASDAQ指數下跌2.09點、跌幅0.03%、收在7402.88點，S&P 500指數上漲4.65點、漲幅0.17%、收在2727.72點，費城半導體指數下跌10.26點、跌幅0.75%、收在1350.46點。

分析師表示，鴻海上市以來首次現金減資，幅度達20%，市場如何解讀尚待觀察，不過外資近2個交易日已經開始買超鴻海，買超力道是否因認同鴻海減資而持續，將影響指數走向甚鉅。

法人也認為，外資在台股的態度有逐漸翻多的跡象，不但在現貨市場出現連續買超，台指期未平倉淨多單部位更是站上4萬口大關，若16日台指期結算後，多單部位未減，台股在520的行情表現將大有可為。

此外，距離上市櫃公司公布第一季財報僅剩最後2天，分析師指出，具有基本面的個股或產業，可望是第二季表現較為凸出的區塊。

歐股走勢漲跌互見，倫敦FTSE 100指數上漲0.31%、收在7724.55點，法蘭克福DAX 30指數下跌0.17%、收在13001.24點，巴黎CAC 40指數下跌0.07%、收在5541.94點。

台股上週週線拉出超過300點的長紅棒，多頭吹起反攻號角，分析師認為，鴻海現金減資...
台股上週週線拉出超過300點的長紅棒，多頭吹起反攻號角，分析師認為，鴻海現金減資2成，能否成為推升台股回到11000點之上的關鍵，市場密切關注。聯合報系資料照
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