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中國證監會已核准富士康的IPO申請

2018-05-12 13:09經濟日報 記者李定強╱即時報導

中國證監會已核准富士康IPO申請。

據中新社報導，中國證監會昨（11）日晚間透過官方微博表示，已按法定程序核准富士康工業互聯網股份有限公司（下稱富士康）的首次公開發行（IPO）申請，富士康及其承銷商將與上海證券交易所協商確定發行日程，並刊登招股文件。

報導指出，與以往公告不同，在這次核發批文中，證監會並未提及富士康的籌資金額。

富士康的招股書顯示，其控股股東為中堅企業有限公司，而中堅企業有限公司是台灣鴻海精密全資控股的子公司。

富士康證監會IPO
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