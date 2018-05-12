中國證監會已核准富士康的IPO申請

相關新聞
法人：鴻海減資 有利FII穩定A股上市承銷價2018-05-12 10:44
16檔績優生 外資追買2018-05-12 00:29
外資期現貨雙多 520行情熱2018-05-12 01:01
散戶當沖樂 爆量2,000億2018-05-12 01:01
法人連買股 攻守俱佳2018-05-12 00:01
蘋果股價頻創新高 相關蘋概股後市看俏2018-05-12 10:48
股海常勝軍／A股入摩效應 相關ETF當紅2018-05-12 01:13
就市論勢／IC設計矽晶圓 搶鏡2018-05-12 00:02
被動元件族 可續抱2018-05-12 00:01
低波動高息題材 資金捧2018-05-12 00:01
4G低價吃到飽 法人：中華電信仍是首選2018-05-11 15:48
台股連6漲 下周注意11000點反壓2018-05-11 15:15
投顧喊進塑化4尖兵2018-05-11 14:42
MSCI季調整 台股權重恐降2018-05-11 14:42
黃文清：高低震盪日益劇烈 盤中搶高風險升高2018-05-11 12:04
飆股3部曲攻略解密 選股到出場漲跌有訊號2018-05-11 11:24
台達電減2% 光寶衰退13%2018-05-11 00:02
就市論勢／PCB、被動元件 可短打2018-05-11 00:02
富邦證攻越 邀鮭魚返鄉2018-05-11 00:01
夏季概念股 熱起來2018-05-11 00:01
華新科、中美晶拚入摩2018-05-11 00:01
股神大買蘋果 蘋概股看誰？2018-05-10 13:00
日月光投控 買進時機到了？2018-05-10 12:59
GPS企業178強 導航投資大未來2018-05-07 11:01
「潮水退了 才知道誰在裸泳」逆境中的狀元2018-05-07 10:51
這一波「漲相」不一樣 生技飆股這樣賺2018-05-07 09:38
傳產金融避風港灣 鎖定強中強股無懼震盪洗盤2018-05-07 09:00
三大變數橫梗在前 加權指數步步為營2018-05-04 13:19
五月多空變數多 季線成壓力看外資動作2018-05-04 09:10
熱門文章
鴻海宣布減資 每股退2元現金給股東2018-05-11 19:44
鴻海今晚7點半 說明董事會決議減資2018-05-11 17:21
阿土伯說鴻海現金減資是好事 他要繼續加碼2018-05-11 21:11
楊應超分析：鴻海減資 台股警訊2018-05-12 01:22
鴻海宣布減資兩成 史上第一遭2018-05-11 19:54
16檔績優生 外資追買2018-05-12 00:29
4G低價吃到飽 法人：中華電信仍是首選2018-05-11 15:48
鴻海投資人有信心 阿土伯：拿到錢再加碼2018-05-12 01:23
鴻家軍報喜 外資買單狂敲2018-05-11 14:42
法人：鴻海減資 有利FII穩定A股上市承銷價2018-05-12 10:44
鴻海減資兩成 郭董大贏家2018-05-11 22:52
鴻海將減資兩成 現金+股息發4元2018-05-12 00:46
鴻海記者會宣布 減資百分之二十2018-05-11 20:00
國巨董事長陳泰銘 教市場的兩堂課2018-05-12 01:18
鴻海減資兩成／郭董拿回64億 大贏家2018-05-12 01:24
被動元件族 可續抱2018-05-12 00:01
影／27年首次 鴻海宣布減資20%2018-05-11 21:46
國巨上月驚艷 每股大賺7.43元2018-05-12 01:17
「挖礦」失靈 撼訊跌停2018-05-11 14:42
MSCI季調整 台股權重恐降2018-05-11 14:42
台股連6漲 下周注意11000點反壓2018-05-11 15:15
減資五成、產能滿載 台勝科爆量攻頂2018-05-11 14:42
上市來首次 鴻海擬減資2成 每股退還2元2018-05-11 23:41
散戶當沖樂 爆量2,000億2018-05-12 01:01
投顧喊進塑化4尖兵2018-05-11 14:42
就市論勢／IC設計矽晶圓 搶鏡2018-05-12 00:02
大成鋼第1季獲利可期 尾盤千張買盤搶進2018-05-11 14:23
世紀鋼衝鋒 鋼鐵指數連4紅2018-05-11 14:42
雙王點火 台股上漲98點收10,858點2018-05-11 13:54
法人連買股 攻守俱佳2018-05-12 00:01
裕隆體質改善 首季EPS增溫2018-05-12 00:02
信昌電14日起預收款券 每五分鐘撮合一次2018-05-11 17:56
外資期現貨雙多 520行情熱2018-05-12 01:01
大田減資配息 每股將發6.49元2018-05-12 00:02
低波動高息題材 資金捧2018-05-12 00:01
廣達Q1純益 下滑24％2018-05-12 00:01
股海常勝軍／A股入摩效應 相關ETF當紅2018-05-12 01:13
權證市場熱成交金額破54億元 國巨、聯發科最熱門2018-05-11 17:23
上緯遭「空」襲 後市宜慎2018-05-12 00:02
首季EPS／正新0.37元 要衝高毛利率2018-05-12 00:02
留言