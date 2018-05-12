16檔績優生 外資追買

2018-05-12 00:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



法人表示，篩選台新金、台化等16檔4月營收年增之基本表現亮麗、交易面增溫，技術面多頭，並且是外資由賣轉買的個股，為下周台股再次挑戰11,000點的焦點。 報系資料照 分享 facebook

股匯雙漲，520行情增溫，為避免遭軋空手，外資本周由賣轉買，法人表示，篩選台新金、台化等16檔4月營收年增之基本表現亮麗、交易面增溫，技術面多頭，並且是外資由賣轉買的個股，為下周台股再次挑戰11,000點的焦點。

新台幣一度貶值逼近30元後，開始反轉走升，外資撤離台灣警報暫告解除，反映在台股，外資結束連12賣，自9日起轉為買超，昨（11）日連三買超進一步擴大為89億元，同時在期貨上，台指期淨多單加碼8,048口跳升到4.07萬口，選擇權淨多單也加碼7,718口增至9,912口。法人指出，外資感受到政府為520營造的千億資金行情威力，為避免遭到軋空手，同步在現貨、期貨翻多。

台新投顧總經理李鎮宇指出，市場認為政府四大基金此次準備撥款的千億元資金，為520行情提前暖身，加上新台幣匯率走穩、蘋果股價在本周頻創歷史新高，國際上東北亞緊張情勢落幕，內資推升行情站穩10,600點後，外資搭配美股反彈也翻轉操作策略，連三買合計買超123億元，台股行情在外資歸隊後，520行情將更可期待，最值得留意的是外資由賣轉買的個股。

根據統計，外資連12賣時對個股賣超、但在9日起三個交易日轉為買超且逾1,500張，基本面上又有4月營收年增、累計前四月營收年增，且本周平均單日量能較上周增溫，技術面日KD呈黃金交叉的個股，包括台新金、國泰金、宏碁、華新、台化、台泥、台塑等16檔。