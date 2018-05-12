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16檔績優生 外資追買

2018-05-12 00:29經濟日報 記者周克威／台北報導

法人表示，篩選台新金、台化等16檔4月營收年增之基本表現亮麗、交易面增溫，技術面...
法人表示，篩選台新金、台化等16檔4月營收年增之基本表現亮麗、交易面增溫，技術面多頭，並且是外資由賣轉買的個股，為下周台股再次挑戰11,000點的焦點。 報系資料照
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股匯雙漲，520行情增溫，為避免遭軋空手，外資本周由賣轉買，法人表示，篩選台新金、台化等16檔4月營收年增之基本表現亮麗、交易面增溫，技術面多頭，並且是外資由賣轉買的個股，為下周台股再次挑戰11,000點的焦點。

新台幣一度貶值逼近30元後，開始反轉走升，外資撤離台灣警報暫告解除，反映在台股，外資結束連12賣，自9日起轉為買超，昨（11）日連三買超進一步擴大為89億元，同時在期貨上，台指期淨多單加碼8,048口跳升到4.07萬口，選擇權淨多單也加碼7,718口增至9,912口。法人指出，外資感受到政府為520營造的千億資金行情威力，為避免遭到軋空手，同步在現貨、期貨翻多。

台新投顧總經理李鎮宇指出，市場認為政府四大基金此次準備撥款的千億元資金，為520行情提前暖身，加上新台幣匯率走穩、蘋果股價在本周頻創歷史新高，國際上東北亞緊張情勢落幕，內資推升行情站穩10,600點後，外資搭配美股反彈也翻轉操作策略，連三買合計買超123億元，台股行情在外資歸隊後，520行情將更可期待，最值得留意的是外資由賣轉買的個股。

根據統計，外資連12賣時對個股賣超、但在9日起三個交易日轉為買超且逾1,500張，基本面上又有4月營收年增、累計前四月營收年增，且本周平均單日量能較上周增溫，技術面日KD呈黃金交叉的個股，包括台新金、國泰金、宏碁、華新、台化、台泥、台塑等16檔。

大慶投顧總經理賴建承表示，這些外資由賣轉買的個股，主要分布在金融、電競、塑化與水泥等原物料族上，法人看好全年獲利有望持續成長。其中，金融股主要受惠美國聯準會啟動升息循環，電競則是市場規模擴大，原物料族群則因伊朗等中東緊張情勢持續升溫，國際油價持續飆高，包括塑化、銅、水泥等報價上漲而受惠。

經濟日報提供
經濟日報提供
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