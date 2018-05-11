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經長宣布：95汽油超過30元就緩漲 中油吸收25%

美元指數站上新高 專家：後續難支撐

2018-05-11 20:28經濟日報 記者吳苡辰╱即時報導

美國本周退出伊朗核協定，但市場幾無避險跡象，美債殖利率受油價走升影響一度突破3%，美元指數也站上年內新高，但隨後美國公布4月的通膨數據不及預期，美元開高走低，周線小幅升值0.22%。

工業國家貨幣中，歐元周貶0.48%，歐洲數據續為疲弱，再加上義大利新政府僵局不確定性，歐元周間一度來到1.19美元兌1歐元關卡；英鎊周貶0.04%，英國央行下周會議釋出鴿派訊息，並調降對2018年和2019年經濟成長及通膨預估。

富蘭克林投顧表示，美國4月通膨數據溫和將支撐聯準會緩步升息的基調，先前賣壓較重的貨幣獲得喘息的空間，儘管多項因素續支持美元短線走勢，包括美債殖利率走升、歐元區經濟數據疲弱及美元技術面偏多等，但市場對這波美元走勢將持續多久有不同看法。

路透調查66位經濟學家，有三分之二認為美元的漲勢不會延續超過三個月，其中20%受訪者預計它會在一個月內結束。高盛表示，這波美元走強並不是受到利差擴大所致，主要是因美元空單回補，然而這因素將無法支撐美元長線升值，而且全球經濟同步成長也將抵消聯準會升息所造成的衝擊。

然美林則表示，近期美元走強主要是與美債殖利率關係的恢復，續看好美元第2季表現，儘管美國雙赤字可能降低美元長期的均衡價值，但不應視為看跌當下美元走勢的理由。

新興市場貨幣在回吐今年來漲幅後，可望隨著商品價格走強及聯準會緩步升息的基調，回歸基本面的表現。

花旗表示，近期市場對新興市場貨幣拋售有點過度反應，多數地緣政治風險已趨於緩和，包括川普將與北韓會面及有可能與普丁舉行峰會等，再加上美國通膨溫和將支持漸進式升息，建議逢低買進新興市場貨幣。

美林表示，新興市場貨幣並不會產生類似2013年的大幅下跌風險，主要是新興市場相較2013年有更高的外匯存底和實質利率，及油價上漲將可降低新興市場的下行風險，此外，部分新興國家央行正採取積極性干預匯市措施，皆可避免新興市場貨幣重現2013年的貶值潮。

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