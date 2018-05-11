原油ETF本周大漲10.7% 科技ETF漲9.1%

2018-05-11 20:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



多頭勢力再站上風，主要國際股市強力反彈，美元走強，地緣政治因素則推動油價強勢。在台掛牌的ETF中，本周做多ETF大多收紅，以原油、美股、陸股及台股槓桿ETF漲最凶， VIX ETF跌逾10%最弱。

美國宣布退出伊朗核子協議，中東不穩，推動油價上漲，相關ETF水漲船高。華頓S&P布蘭特正2（00715L）全周大漲10.7%，為本周所有ETF漲幅冠軍，元大S&P原油正2上漲 8.7%，為漲幅季軍。

美國總體經濟與企業財報出色，美股再度發威，那斯達克（Nasdaq）指數更是一馬當先，離今年高點只有約2%的差距。富邦NASDAQ正2全周大漲9.1%，為本周所有ETF漲幅亞軍。元大S&P500正2全周漲7.3%，漲幅排第四名。

恆生指數本周大漲3.8%，FH香港正2大漲7.1%，漲幅排第五。上證指數本周站穩3,100點之上，全周漲2%。元大滬深300正2、富邦上証正2全周漲幅都超過7%，國泰中國A50正2也有6.7%的漲幅。

台股加權指數本周漲3.1%，收復月線、季線及年線。在相關ETF中，以台新MSCI台灣正2漲7.1%最優，其次是富邦臺灣加權正2的6.4%、國泰臺灣加權正2的6.2%。