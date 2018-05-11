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鴻海今晚7:30 說明董事會決議減資

2018-05-11 17:21經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

證交所今天宣布，鴻海將在今天晚上7:30，在證交所說明該公司董事會決議減資事宜。這次重大訊息說明，是由鴻海資深處長龔文霖對外說明。

鴻海證交所減資
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