台勝科將減資五成 訂單能見度到年底

2018-05-10 20:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



台勝科（3532）晚間宣布，董事會決議辦理現金減資，減資幅度達50%，每1,000股換發500股，並退還股款5,000元。由於矽晶圓處供不應求，台勝科總經理福島隆表示，訂單能見度看到年底，預測矽晶圓價格仍將續漲，看好整體市場到2020年都將處於成長。

台勝科目前股本77.57億元，此次減資五成後，實收資本額為38.78億元，由於仍待股東會決議通過，預計減資基準日落在第3季。台勝科表示，由於到3月底止帳上現金仍有78億元，為提升股東權益報酬率，並健全財務指標，董事會決議辦理現金減資，退還股款給股東。

矽晶圓市場供不應求，但業界未傳出有擴廠計畫，台勝科目前12吋月產能為28萬片，8吋月產能為32萬片，將以提高生產效率去瓶頸化，因應市場需求。福島隆指出，台勝科的訂單能見度看到年底，若從整體市場來看的話，以全球GDP仍有3%到4%的成長，矽晶圓需求到2020年都將處於成長。

至於對矽晶圓的價格走勢看法，福島隆表示，價格取決於供需，以目前的供需狀況來看，價格有機會續漲。

矽晶圓市況供不應求，台勝科去年不但業績成長，獲利也大幅增加，雙雙登上歷史高點，每股稅後純益2.89元。首季毛利率攀高到39.06%，遠高於去年同期的19.45%，每股稅後純益1.45元，較去年同期的0.38元倍增。預測隨今年半導體矽晶圓價格持續走高，雖然沒有擴產計畫，台勝科整體營收與獲利仍可望成長。