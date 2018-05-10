無線充電出貨攀上高峰 盛群、新唐、凌通聯袂上漲

2018-05-10 14:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



受惠於非蘋手機強勁需求及外商轉單效應，第2季無線充電出貨攀上顛峰，台廠無線充電IC盛群（6202）、新唐（4919）、凌通（4952）第2季營運看俏，無線充電晶片出貨較去年倍數成長，激勵股價聯袂上漲。

MCU廠第2季持續受惠於無線充電強勁需求及意法半導體（STM）缺貨所帶來轉單效應，第2季營運進入出貨旺季，其中盛群上季受惠於無線充電出貨放量，單季出貨達300萬顆，本季客戶端詢問度仍熱絡，法人預期本季出貨量可望倍數成長，而凌通及新唐也將受惠於中國方案商訂單，本季出貨大幅成長。

另外，持續受惠意法半導體缺貨，尤其以8位元MCU交期拉長至40至60週，導致該族群感受到中國及美國強勁轉單需求，另外，意法及微芯（Microchip）逐漸將營運方向轉朝車用、工控、醫療等高階利基市場領域，也導致8位元產品缺口擴大，消費性極小家電產品轉向台廠。

法人指出，盛群本季在無線充電、行動電源、電動腳踏車充電器、血糖儀、電子菸和觸控持續成長，其中無線充電5瓦、7.5瓦及10瓦產品已開始出貨，15瓦在驗證中，預期2018年出貨量將上看1,000 萬顆以上，為今年成長最強的新應用。

新唐首季受惠外商轉單效應營運淡季不淡，第2季延續上季榮景，本季除了無線充電持續放量，在物聯網安控、工控、互動玩具新市場可望有新斬獲。