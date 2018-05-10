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就是要爭氣！國巨20分鐘內台股老四變二哥

2018-05-10 12:32經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

被動元件族群股價強者恆強，龍頭國巨（2327）一衝飛天，短短20分鐘，今（10）日股價從台股中排行老四躍身成為股后，成功擠下精華（1565）、精測（6510）、信驊（5274），穩穩守住800元關卡，盤中最高來到歷史新天價824元。族群中禾伸堂（3026）也亮燈漲停，再度創下2001年6月以來新高；奇力新（2456）也重新站上百元大關；華新科（2492）即便遭分盤交易，早盤也衝過250元，再創2000年4月中旬以來新高價。

國巨挾基本面及漲價優勢，4月營收直逼50億元大關，包括MLCC及電阻等報價後續仍有調漲的空間，預估5月營收就可順利越過50億元，6月進入零組件拉貨高峰期，營收有機會朝60億元挺進。

業績部份，國巨第1季毛利率飆升達到51.4%，營業淨利46.7億元，年增3.33倍，本業有已實現和非實現匯兌損失5.8億元，但稅後淨利仍達42.58億元，年增4.2倍，每股稅後純益（EPS）12.15元，優於去年同期的1.62元。

法人估，若不計匯損，國巨第1季的EPS實達13.8元，5、6月在客戶拉貨動能維持強勁，並有新產能加入下，營收有望維持動能至第3季，第4季在假期因素下，營收略季減，但仍有望維持年增。

國巨股價噴高到824元 午盤登股后寶座

【中央社／台北10日電】

被動元件大廠國巨午盤最高來到824元，大漲7.1%，不僅再創新高價，更一舉超越信驊和精華，股價僅次於大立光，站上股后位置。

日本積層陶瓷電容（MLCC）大廠規劃調節老式產能，強攻車用電子領域，造成全球消費電子應用MLCC供需出現缺口，釋出大量的中低階MLCC市場空缺，市場預期台廠包括國巨、華新科和禾伸堂可望受惠市場電子組裝代工（EMS）客戶轉單效應。

展望後續營運動能，國巨指出，受惠高階車用電子及工規產品出貨比重提升、高階客戶需求強勁、利基型產品擴產效益顯現、高效能運算主機及高階智慧型手機拉貨暢旺，公司營運可望續創佳績。

展望今年營運，外資日前罕見出具報告指出，國巨是全球最大晶片電阻（R-Chip）供應商，市占率達到34%，也是全球第3大積層陶瓷電容製造商，市占率達到13%。國巨可受惠被動元件強勁上升週期，預估今年國巨每股稅後純益可超過56.5元，明年上看66元。

外資預期今年國巨整體業績有機會突破480億元大關，可望較去年大幅成長45%到50%，續創歷史新高，業績和獲利有機會逐季成長。

在產能布局，從MLCC來看，國巨預期第3季到第4季月產能可到500億顆。在晶片電阻部分，國巨預估今年9月月產能可到1200億顆。國巨也持續擴充高精密厚膜電阻、薄膜電阻、電流感測器等，因應工業和物聯網、汽車等應用需求。

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