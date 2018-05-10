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投顧：陸智慧型手機組裝量持穩 審慎看待聯發科

2018-05-10 11:06經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

元大投顧參訪深圳數家智慧型手機OEM廠及鏡頭模組、CMOS感測器、記憶體與處理晶片供應商 。整體而言，供應鏈表示自農曆春節以來需求維持穩健，主要受惠小米／OPPO／華為新機種拉貨，不過，中美貿易關係緊張對中興及華為的供應鏈均為一項變數，整體手機產業來說，審慎看待聯發科（2454）後續表現，對大立光則憂喜參半。

元大投顧估2018年第2季中國OEM廠出貨量將季增15%（年增 5%），2018年第1季為年減2%。 在P60與MT6762晶片的支撐下，聯發科已於2018上半年取得OPPO（R15）、Vivo及小米（MT6762）的訂單；然而，因已有產業消息顯示高通可能重回戰局為R15s機種供貨，後續仍需觀察。

DRAM方面，雖然政府對DRAM大廠施壓，但許多人仍預期DRAM價格漲勢將持續至年底，主要受到資料中心的爆炸性需求及智慧型手機內容升級所帶動。許多OEM廠認為人工智慧（AI） 是未來數年最重要的題材／功能，顯示DRAM升級需求將增溫。預期OPPO在2019上半年旗艦機種可能升級至8GB（R15為6GB）。

根據元大投顧供應鏈調查，較高規格的智慧型手機機種如P20 Pro與R15+出貨量均優於預期，但要判斷需求強弱仍言之過早，P20 Pro（三鏡頭）已獲得正面評價。華為Mate 20將採用相對低規格的三鏡頭（1,200+2,000+800萬畫素），而Mate 20 Pro維持4,000萬+2,000萬+800萬畫素，可望帶動三鏡頭的採用率。

元大投顧對聯發科持審慎看法，因有跡象顯示Qualcomm將回歸生產部分熱門機種（如R15），恐使公司流失市佔率。不過，DRAM價格全年可望維持穩健，嘉惠南亞科（2408） ，另外，也重申瑞聲的買進評等（2018 HK），雖然2018年第1季營運可能放緩，但看好其光學產品快速放量；預估舜宇光學（2382 HK，調升評等至買進）及歐菲科技 （002456 CH，未評等）可望受惠於華為採用三鏡頭。而綜合7P採用進展平淡、公司流失市佔、以及三鏡頭採用等因素，對大立光的影響為喜憂參半。

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