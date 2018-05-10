美股連五漲 台股開盤上漲28點隨後收復月線

2018-05-10 09:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



國際原油價格大漲逾3%創下三年半新高，帶動道瓊連續五日上揚並大漲逾百點，激勵台股今（10）日以10,731.68點上漲28.33點開出後，在電、金、傳齊步走揚下，指數向上走高躍過月線反壓區，並進一步挑戰收復半年線位置。

昨日美股開高走高，受到川普退出伊朗核子協議，並將重啟石油出口制裁，國際原油價格上漲超過3%創下三年半新高，帶動美國能源類股大漲，激勵道瓊、標普指數連續五日上揚。

終場美股四大指數全數收漲，其中道瓊工業指數上漲182.33點或0.74%，收在24,542點；標普500指數上漲25.86點或0.96%，收在2,697.79點；那斯達克指數上漲73.0點或1.00%，收在7,339.90點；費半指數上漲18.66點或1.41%，收在1,336.68點。

從籌碼面來看，三大法人昨日合計買超2.95億元，其中外資轉為買超6.36億元，投信買超1.56億元，自營商賣超4.97億元。外資台指期部位操作部分，淨多單增加4,488口，使整體淨多單部位上升至33,858 口，外資佈局逐漸趨向樂觀。

法人表示，雖然台股連三日站上年線，但月線、季線與半年線持續下彎，且半年線上檔賣壓沉重，加上地緣政治風險提高、台幣昨日重貶一角，加深外資外逃之疑慮，皆不利台股近期表現。

投資建議謹慎擇優操作，選股上以矽晶圓、被動元件、水泥、塑膠及高殖利率股等業績題材股為主。