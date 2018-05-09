外匯價格變動準備金增 新光金4月獲利減六成

2018-05-09 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 郭幸宜 ╱即時報導



新光金4月稅後純益12.45億元，較上月遽減六成，新光金表示，單月獲利衰退，主因是4月外匯價格變動準備金提了13.7億元所致。新光金前四月稅後純益178.72億元，每股稅後純益（EPS）1.68元。

新光金表示，壽險業有獲利就必須依規定提存外匯價格變動準備金，4月因一口氣提了13.7億元，導致壽險業單月稅後純益僅剩8.04億元，目前外匯價格變動準備金共34.9億元。

華南金與第一金則是因股市回檔修正緣故，導致金融交易收入縮水，導致4月稅後純益都比上月微幅衰退。

華南金4月稅後純益9.43億元，較上月減少一成，累計稅後純益42億元，累計每股稅後純益（EPS）0.38元。

華南金表示，4月稅後純益較3月減少，主要是股市回檔整理，金融交易收入也較前月減少，導致華銀4月稅後純益微幅減少。

第一金單月稅後純益14.19億元，較上月微減5.6%，累計稅後純益60.11億元，每股稅後純益（EPS）0.49元。