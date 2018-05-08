昇貿4月營收4.8億元 近五年同期新高

2018-05-08 23:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



全台最大焊錫廠昇貿（3305）今（8）日公布4月營收約4.83億元，月增約5%，連續二個月成長，年增約11.5%，是近五年同期新高。昇貿指出，以目前原料的行情來看，5月仍有機會比去年同期好。

昇貿前四月營收約18.81億元，年成長約12.8%。數據也顯示，去年4月錫價月均價約在每公噸約2萬美元，今年4月均價則來到每頓2.16萬美元。