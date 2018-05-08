嘉聯益3月虧損 每股淨損0.02元

相關新聞
銀行併購更有利 商譽計算資本適足率從寬2018-05-08 14:52
上市櫃公司改選 110年起採提名制2018-05-08 14:50
記憶體上月有喜 南亞科、華邦電齊漲2018-05-08 14:20
被動元件族 攻勢暫歇2018-05-08 14:20
穩懋回神 全新登百元俱樂部2018-05-08 14:20
股神、蓋茲唱衰 比特幣挫2018-05-08 14:20
太陽能Q1黯淡 茂迪、昇陽光雙虧2018-05-08 14:20
MSCI半年度調整 229檔A股有望納入2018-05-08 14:19
燿華4月營收14.84億元 歷年同期新高2018-05-08 14:14
群光首季EPS 0.86元2018-05-08 13:50
蘋概股續強！台股終場上漲86點 收復今年來跌點2018-05-08 13:47
譜瑞-KY4月營收欠佳 股價跌逾9%2018-05-08 13:09
友通Q1 EPS達1.14元 轉型深化利基市場2018-05-08 13:09
影／蘋概股領漲 分析師：聚焦3D感測2018-05-08 12:28
520護航 生技股前波飆股吸金聚人氣2018-05-08 12:24
聯嘉美國設廠 9日掛牌上市蜜月行情可期2018-05-08 11:45
就近服務客戶 聯嘉宣布在美密西根州設立生產據點2018-05-08 11:23
被動元件4月營收亮眼 國巨股價衝新高後壓回2018-05-08 10:56
亞電笑擁3題材 近一週股價強勢2018-05-08 10:38
邦特第2季出貨增溫 股價抬頭2018-05-08 10:27
神來一筆 世鎧開盤振幅近10%2018-05-08 09:55
庫藏股題材激勵 榮剛爆量走揚2018-05-08 09:35
美股S&P 500成分企業財報 逾七成優於預期2018-05-08 09:22
國巨4月營收締新猷 股價再飆天價2018-05-08 09:18
群創產線自動化 毛利率衝13.6%2018-05-08 01:06
群創純益減31% 七季低點2018-05-08 01:06
被動元件類股擁三優勢 八檔亮燈漲停2018-05-08 00:40
台塑四寶 4月營收大成長2018-05-08 00:29
台塑化4月業績 增四成2018-05-08 00:28
蘋概股失色 撼訊茂矽漲最兇2018-05-08 00:10
高價股三劍客 維繫多頭士氣2018-05-08 00:10
台股萬點將滿周年 顧立雄：看到下半年2018-05-08 00:08
就市論勢／半導體、封測 動能強2018-05-08 00:03
凱基盃慢壘賽 凝聚向心力2018-05-08 00:03
六KY公司將說明財務2018-05-08 00:03
集保e存摺 投資小祕書2018-05-08 00:03
證交所辦法規宣導會2018-05-08 00:03
營收三增股 盤面亮點2018-05-08 00:03
和碩目標價 小摩喊95元2018-05-08 00:03
熱門文章
重大訊息待公布 正崴集團旗下三家公司9日暫停交易2018-05-08 21:10
網家擬每股44元買回私有化 商店街將下櫃2018-05-08 15:11
被動元件類股擁三優勢 八檔亮燈漲停2018-05-08 00:40
台塑四寶 4月營收大成長2018-05-08 00:29
群創產線自動化 毛利率衝13.6%2018-05-08 01:06
群創純益減31% 七季低點2018-05-08 01:06
MSCI半年度調整 229檔A股有望納入2018-05-08 14:19
台積電大漲 台股蓄勢挑戰10700點2018-05-08 14:02
蘋概股續強！台股終場上漲86點 收復今年來跌點2018-05-08 13:47
中華電小金雞 是方6月5日上櫃2018-05-08 14:20
商店街主動申請私有化 由網家買回流通在外股權2018-05-08 15:02
錸德接單利多 亮燈跳空漲停2018-05-08 11:01
被動元件族 攻勢暫歇2018-05-08 14:20
穩懋回神 全新登百元俱樂部2018-05-08 14:20
被動元件4月營收亮眼 國巨股價衝新高後壓回2018-05-08 10:56
影／蘋概股領漲 分析師：聚焦3D感測2018-05-08 12:28
威剛Q1獲利遽減 盤中股價重挫9.4%2018-05-08 10:47
520護航 生技股前波飆股吸金聚人氣2018-05-08 12:24
記憶體上月有喜 南亞科、華邦電齊漲2018-05-08 14:20
國巨4月營收締新猷 股價再飆天價2018-05-08 09:18
特斯拉執行長買自家股票 台股概念股大漲2018-05-08 13:39
台股重拾漲勢 台積電領軍2018-05-08 11:29
健鼎擬配息5.25元 創歷史新高2018-05-08 15:02
宏碁前四月營收710.5億元 重回正成長軌道2018-05-08 19:30
蘋果續漲 外資何時翻多待觀察2018-05-08 08:28
股神、蓋茲唱衰 比特幣挫2018-05-08 14:20
世鎧爆量 打開漲停2018-05-08 14:20
樺漢收購帆宣 條件達成2018-05-08 14:20
友達4月營收245億元 月減4.2%2018-05-08 14:12
台勝科股價帶量走揚 早盤漲幅一度逾4％2018-05-08 09:44
記憶體雙雄 4月業績均走揚2018-05-08 09:31
簡伯儀：台股反彈過程中 弱勢股應優先減碼2018-05-08 12:25
首季獲利新高 紡織股王儒鴻搶鏡2018-05-08 14:20
520行情護航 生技小兵喊衝2018-05-08 14:20
法人：友通今年營收看增20%以上2018-05-08 18:27
緯軟Q1獲利翻倍 舞春風2018-05-08 14:20
緯軟Q1 EPS 0.62元 盤中股價勁揚逾5%2018-05-08 09:48
台塑化4月業績 增四成2018-05-08 00:28
友訊帶量上攻 早盤股價漲幅2%2018-05-08 10:01
紡織股王儒鴻季報登高 早盤股價漲逾8%2018-05-08 11:42
留言