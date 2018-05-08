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嘉聯益3月虧損 每股淨損0.02元

2018-05-08 23:20經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

軟板廠商嘉聯益（6153）今日依據證券交易所要求公布自結數，自結3月稅後虧損 910萬元，每股淨損0.02元。

嘉聯益近年營運不振，在產品應用發展結構仍在調整之際，市場頻傳今年有望因切入天線軟板應用而出現轉機並轉佳。先前亞系外資出具相關報告之際，業界已示警，相關訊息與現況落差相當大。

嘉聯益尚未公布今年首季完整財報，不過今年首季營收30.44億元，季減18.4%、年減2.9%。嘉聯益去年首季每股淨損0.26元。

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