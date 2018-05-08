欣興4月營收56.75億元 創歷年同期新高

2018-05-08 23:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB大廠欣興（3037）今（8）日公布4月營收56.75億元，月增約4.3%，年增23.8%，創歷年同期新高，據了解，在黃石廠車用電子出貨持續放量以外，德國廠恢復正常生產是一大助力。

欣興累計今年前四月營收則約為222.36億元，年成長15.5%。至於欣興先前也已先後敲定加碼投資泰州、黃石欣益興等案。