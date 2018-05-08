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神來一筆 世鎧開盤振幅近10%

2018-05-08 09:55經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

上櫃鋼鐵股世鎧（2063）今（8）日開盤在55張買盤拉高下，開出漲停板價40.55元，但隨即滑落至平盤36.9元附近，是否為輸單錯誤的人為操作，亦或醞釀題材而受到今日市場投資人注意。

世鎧股性相對其他同類股為冷，今日以前的月均量及季均量約80張，半年均量約62張，但今日第一筆成交量即達55張。今年4月24日以來，股價維持在36~37.5元相對低檔的區間進行盤整，但今日開盤在大單敲進下，一舉衝高到40.55元，隨後又回到37元附近整理，量能已超過昨日全天成績量的58張。

世鎧第1季營收為23.33億元，年增8.41%。世鎧董事會通過每股配發2.5元現金股利，今年4月20日曾公布重大訊息，當日股價衝高到39.45元後即逐步走低。

世鎧的重大訊息是公司自行開發的不鏽鋼複合螺紋式錨栓，正式獲得德國官方機構DIBt核發的歐盟技術評估ETA（European Technical Assessment）認證。

不鏽鋼螺紋錨栓ETA認證的製造商都是歐洲領導品牌，以後此一產品得以正式在歐盟市場銷售。包括澳洲及中國大陸在公共工程規範該類產品在混凝土結構固鎖亦需取得ETA認證才得使用，因此，公司在取得公司該產品ETA認證之後，預計該產品在相關領域的市場滲透性將會提昇。

歐盟鋼鐵股
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