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台股萬點 看到下半年

2018-05-08 00:08經濟日報 記者周克威葉憶如邱金蘭／台北報導

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台股萬點將屆滿周年，已重寫最長紀錄，期間總市值增逾2.4兆元。金管會主委顧立雄昨（7）日表示，以市場狀況來看，台股萬點情況應該會持續到下半年。

顧立雄昨天在立法院財委會答詢時，提出以上看法。他也表示，4月外資雖大量匯出，但今年1月到4月外資淨匯出僅3億多美元，主要是受匯率影響，若上市櫃公司營收等基本面好、在新興市場仍有競爭力，在匯率穩定後，「外資終究會回來」。

經濟日報提供
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台股受到陸股入摩、美元走強、美債殖利率飆升等因素影響，外資昨（7）日連11賣超、累計合計達772億元，但昨日賣超減少至26.7億元，並買超股王大立光235張，引領蘋概股帶動台股站回年線10,603點，終場上漲75點收10,604點，成交量較前一交易日增至1,260億元。

法人認為，外資2月以來對台股逐步偏空，3月下旬起加大賣超力道，然而在政府全力偏多，八大公股行庫低接動作積極，再加上四大基金備妥千億元銀彈在場邊待命，台股始終力守萬點之上，顯示政府擬營造520行情，並延續第二年萬點行情。

台股自去年5月23日站穩萬點大關，至昨日為止，集中市場市值來到31.72兆元，大增2.04兆元，櫃買市場則來到3.35兆元、增加4,207億元，二者合計的台股總市值35.07兆元、增加2.46兆元。

總結來說，市值與市值增加最多的為台積電，市值來到5.79兆元、增加4,797億元，蟬聯市場吸金王寶座；第二名是被動元件大廠國巨，增加2,099億元。

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